Así será el nuevo iOS 18: características, cuándo estará disponible y dispositivos compatibles

Con el iOS 18, el iPhone tendrá acceso a Apple Intelligence (o ‘Inteligencia de Apple’), “el sistema de inteligencia personal para el iPhone, el iPad y la Mac que combina el poder de los modelos generativos (de la IA) con el contexto personal para ofrecer una inteligencia increíblemente útil y relevante”, dijo la empresa en un comunicado. En pocas palabras, con Apple Intelligence en el iOS 18, tu dispositivo utilizará inteligencia artificial para aprender de tus actividades y tareas y así generar respuestas que te sean útiles en el día a día. Por ejemplo, puede realizar acciones en distintas aplicaciones, como pedir al software que busque todas las fotos de un miembro de la familia, y recuperar y analizar datos de todas tus aplicaciones, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que hay en tu pantalla, como el correo electrónico o el calendario. Otro ejemplo: si hay que reprogramar una reunión, Apple Intelligence puede procesar datos personales relevantes y ver el correo electrónico que tu hijo envió días antes sobre un recital, alertando a los usuarios si puede haber un conflicto. El iOS 18 permitirá enviar mensajes de texto vía satélite cuando no se disponga de conexión móvil o WiFi. En la nueva actualización del sistema operativo del iPhone, se incluye la app Contraseñas, donde “podrás acceder fácilmente a las contraseñas de las cuentas, llaves de acceso, contraseñas de WiFi y códigos de verificación”, comentó Apple. Asimismo, la app Mensajes ya será compatible con RCS, el protocolo de mensajería que tienen los dispositivos Android, por lo cual podrás “enviar mensajes a contactos que no tienen un dispositivo Apple”. El iPhone tendrá un aspecto renovado para todos los íconos cuando entra en modo oscuro. Nuevo color de tinte que complementa el fondo de pantalla. Centro de control rediseñado que está disponible desde la pantalla de bloqueo, por lo que puedes cambiar el ícono de la linterna por otras herramientas. Los usuarios tendrán la opción de “bloquear” ciertas aplicaciones, haciéndolas accesibles sólo a través de Face ID, Touch ID o el código de acceso del usuario. Los usuarios también pueden “ocultar” una aplicación para que solo aparezca en una carpeta oculta y bloqueada. El contenido multimedia de las aplicaciones ocultas no aparecerá en ningún otro lugar del teléfono.

