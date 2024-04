ANÁLISIS | El próximo reto de la OTAN: cómo revertir años de infrafinanciamiento en defensa

No se trata solo de que el bajo gasto militar se traduzca en escasos arsenales de armas. La falta de demanda significa que no hay incentivos para que las empresas privadas de armamento inviertan en la fabricación de armas. En otras palabras, se puede tener todo el dinero del mundo, pero no se pueden comprar armas que no existen. Mientras tanto, Rusia ha ampliado masivamente su propia producción de municiones y ha recurrido a adversarios occidentales como Corea del Norte e Irán para obtener armas adicionales.

