Así es la vida y carrera de Jeremy Allen White: películas, series, pareja, premios y más

Jeremy Allen White creció en el barrio Carroll Gardens de Brooklyn, Nueva York, donde despertó su amor por el arte y, en especial, la danza. En la primaria, White estudió ballet, tap y jazz. “En realidad no es un [talento] oculto, pero me encanta bailar. Me formé como bailarín cuando era joven: jazz, ballet, tap. Lo que más me gusta es salir a bailar con mis amigos”, le contó en 2016 a la revista Interview.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.