Muere Carl Weathers, actor recordado por su papel de Apollo Creed en “Rocky”, a los 76 años

Sus papeles posteriores incluyeron la comedia de Adam Sandler “Happy Gilmore” y las películas para televisión “In the Heat of the Night”, la serie “Arrested Development” y la voz de Combat Carl en la franquicia “Toy Story”.

En una entrevista con The Hollywood Reporter en 2015, Weathers recordó haber hecho una audición con Stallone, de quien le dijeron que era el escritor de la película, sin saber que el actor también era la estrella. Después, al sentir que la lectura de prueba no había salido bien, recordó: “Simplemente dije: ‘Podría hacerlo mucho mejor si me consiguieran un actor real con quien trabajar'”.

