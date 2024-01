Cinco conclusiones de las primarias de Nueva Hampshire

Lo que no está claro, sin embargo, es dónde Haley podría lograr una victoria contra Trump. No participará en los caucus de Nevada del 8 de febrero (en cambio, estará en la boleta primaria del estado, lo que no la llevará a ganar ningún delegado), ni en las encuestas en su estado natal de Carolina del Sur, donde se celebrarán las primarias del 24 de febrero. Será el próximo gran enfrentamiento: mostrar a Trump con una gran ventaja.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.