Muere Norman Jewison, director de “In the Heat of the Night” nominado al Oscar, a los 97 años

“In The Heat of the Night”, protagonizada por Sidney Poitier y Lee Grant, ganó cinco premios Oscar, incluido el de mejor película. Jewison fue el director, no el productor, de esa película.

Con una carrera que se extendió por más de 40 años, Jewison obtuvo varias nominaciones al Oscar, incluidas tres a mejor director y cuatro a la mejor película como productor: “The Russians Are Coming the Russians Are Coming” de 1966, “Fiddler on the Roof” de 1971 y “A Soldier’s Story” de 1984 y “Moonstruck” de 1987. En 1999, recibió el premio Irving G. Thalberg Memorial por su obra.

(CNN) –– Norman Jewison, director canadiense nominado al Oscar cuya trayectoria de varias décadas incluyó las películas “In the Heat of the Night” y “Fiddler on the Roof”, murió a los 97 años, según su publicista.

