¿Qué es el “fast fashion” (la moda rápida) y por qué es tan controversial?

La moda sostenible es un término utilizado para referirse a la ropa que se diseña y produce para ser más respetuosa con el medio ambiente, según Good on You, una fuente líder en clasificaciones de sostenibilidad de marcas de moda. Esto incluye ropa que utiliza fibras naturales, como algodón, cáñamo, lino, lana y seda, que son más duraderas, explicó Preeti Arya, del Fashion Institute of Technology.

La moda rápida es un modelo de negocios que se centra en la producción de prendas al por mayor, y lo más rápidamente posible, en respuesta a las tendencias del momento, según la Dra. Preeti Arya, profesora adjunta de desarrollo y marketing textil en el Fashion Institute of Technology de Nueva York. El término se popularizó por primera vez en un artículo de The New York Times en 1989 para describir la primera apertura de la tienda minorista Zara en Estados Unidos. Según el Times, el objetivo de la marca era que en solo 15 días un diseño pudiera estar disponible para el consumidor.

