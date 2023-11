ANÁLISIS | Cómo OpenAI lo arruinó en grande con el despido de Sam Altman

Microsoft, a pesar de su enorme participación, no tiene un puesto en el consejo de OpenAI, debido a la extraña estructura de la empresa. Ahora eso podría cambiar, según varios reportes de prensa, incluidos los deThe Wall Street Journal y The New York Times. Una de las demandas de la empresa, incluido el regreso de Altman, es tener un asiento en la mesa.

