La revolución de los trenes surge como alternativa a los aviones: ¿cómo van los avances en la oferta?

El experto en viajes en tren Mark Smith, que dirige el sitio web The Man in Seat 61, está impresionado con estas novedades. “Los nuevos trenes tienen mucha clase”, afirmó. En mi opinión, ÖBB acertó al ofrecer una ducha y un aseo en cada cabina individual o doble, al tiempo que ofrece camas a precios asequibles en minicabinas, donde los viajeros ya no tienen que compartir con extraños”.

No hay nada como un tren nocturno. La emoción que precede a una salida nocturna. La sensación de aventura. La mezcla cosmopolita de viajeros internacionales. Y el atemporal atractivo cultural que inspiró “Murder on the Orient Express” y “From Russia With Love”, o canciones legendarias de la talla de James Brown, David Bowie y Ray Charles.

