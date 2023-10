OPINIÓN | Venezuela sale de su inercia. ¿Habrá cambio?

Si ese es el caso, ¿cómo van a responder Washington y la oposición? Los acuerdos o anuncios de cada una de las partes estipulan que las sanciones serían reimpuestas a Venezuela si en seis meses se comprobara que Maduro no ha cumplido sus promesas. Pero parece improbable que eso suceda: Biden, en plena campaña para su reelección y con Washington inmerso en las crisis de Ucrania y Medio Oriente, difícilmente va a adoptar medidas controvertidas. En segundo lugar, Machado no cuenta con el respaldo o la simpatía de muchos de sus colegas en la oposición. Los ha criticado con estridencia durante años, y difícilmente —de nuevo— el resto de los opositores que no participaron en la primaria resistirán la tentación de presentar una candidatura alternativa, en lugar de María Corina. En tercer lugar, si Biden y la oposición cancelaran sus compromisos por el incumplimiento de Maduro, este podría sencillamente anular los vuelos de deportación desde Estados Unidos, alentando de esa manera a más venezolanos deseosos de partir hacia el norte. Por último, aunque inhabilitar a un candidato en una elección constituye, en efecto, un factor perturbador de la equidad en una contienda, la clasificación contundente de cualquier elección como injusta o libre resulta casi siempre subjetiva. Para unos lo es; para otros, no.

