Venezolanos en el exilio celebran captura de Nicolás Maduro en Nueva York

Miembros de la diáspora venezolana en Nueva York celebraron este fin de semana el operativo militar que, según autoridades estadounidenses, llevó a la captura de Nicolás Maduro.

“Venezuela es todo para nosotros”, dijo Carmen Acabello, venezolana en el exilio, quien aseguró que este momento representa esperanza para millones de personas que tuvieron que abandonar su país.

Franklin Gómez calificó el hecho como “el inicio de la recuperación que queremos para Venezuela”.

Entre los presentes estaba Fernanda Martínez, una joven psicóloga venezolana que hoy trabaja en un restaurante en Nueva York. Recordó las protestas en las que participó en Caracas en 2014 y la represión que enfrentó por parte de la Guardia Nacional. Martínez explicó que no pudo ejercer su profesión en Venezuela debido a la crisis humanitaria y se vio obligada a emigrar.

“Después de 13 años de Maduro en el poder, esto representa un respiro. Me duele mucho haberme separado de mi familia”, dijo.

Rafael Hernández también compartió su experiencia y aseguró que fue reprimido durante las protestas de 2014 y 2017 por pensar diferente al gobierno.

Actualmente, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa a Nicolás Maduro de liderar durante más de dos décadas una organización criminal transnacional de narcotráfico conocida como el “Cartel de los Soles”.

“Que pague por todo el daño que le hizo al pueblo venezolano”, expresó Leonardo Molina, otro venezolano en el exilio.

Maduro asumió la presidencia en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez y gobernó durante la peor crisis humanitaria y económica en la historia reciente del país. Millones de venezolanos emigraron durante su mandato y hoy muchos celebran este acontecimiento.

Franklin Gómez recordó que el año pasado realizó una huelga de hambre frente a la ONU pidiendo justicia. “Queremos que responda por crímenes de lesa humanidad”, afirmó.

Leonardo Molina añadió que confía en un futuro distinto para el país. “Con María Corina y Edmundo, Venezuela va a ser un país próspero”, dijo.

Mientras la diáspora venezolana celebra, otros grupos han convocado una protesta para exigir la liberación inmediata de Nicolás Maduro. La manifestación está programada para mañana al mediodía en Foley Square, en el bajo Manhattan.

Maduro comparecerá mañana junto a su esposa ante la corte federal ubicada en el 500 de Pearl Street, también en el bajo Manhattan. Seguiremos atentos a las reacciones y al desarrollo del caso.