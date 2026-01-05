Noticias de la Costa Central 1-5-26

COSTA CENTRAL, Calif. - Hallan a un hombre sin vida tras ser arrastrado por un arroyo en Goleta

Un hombre fue encontrado muerto el sábado luego de ser arrastrado por la corriente de un arroyo en la ciudad de Goleta, según informaron las autoridades.

El incidente ocurrió cerca del arroyo María Ygnacio, en el área de San Marcos Road y Via Parva. La llamada de emergencia se recibió antes del mediodía, reportando que un hombre había sido llevado por el agua.

Equipos de rescate respondieron al lugar y recuperaron el cuerpo antes de las dos de la tarde, cerca de la intersección de San Marcos Road y Via Parva.

Además, existen reportes no confirmados de que otra persona habría sido rescatada en la misma zona.

Esta es una noticia en desarrollo. Seguiremos informando a medida que se confirme más información.

Incendio en San Luis Obispo, Bomberos controlan fuego en un garaje

Bomberos del condado de San Luis Obispo respondieron durante la noche a un incendio en una estructura.

El incendio ocurrió en el bloque 9 mil de Santa Clara Road.

Los equipos de bomberos lograron controlar el fuego rápidamente y mantenerlo confinado al garaje, evitando que se extendiera al resto de la vivienda.

No se reportaron heridos y la causa del incendio sigue bajo investigación.





