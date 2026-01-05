Lluvias residuales el lunes, con pequeñas probabilidades de lluvia el martes

Feliz lunes! Se esperan lluvias persistentes a lo largo del día, con lluvia ligera intermitente. Los cielos permanecerán nublados y los vientos podrían ser racheados por momentos. Los acumulados de lluvia serán mínimos y no se esperan impactos significativos. Las condiciones marítimas serán peligrosas hasta mediados de la semana, con la mayoría de las playas bajo un Aviso de Oleaje Alto o Advertencia por Peligro en las Playas. Se esperan olas grandes y corrientes de resaca peligrosas. Las temperaturas máximas subirán a los 60 y 70 grados.

Otra posibilidad de lluvia aparece el martes a medida que un sistema de baja presión se mueva sobre la región. La mayoría de las áreas tienen entre un 50 y 60 por ciento de probabilidad de lluvia, con cantidades ligeras o nulas. Este sistema comenzará a debilitarse al llegar a las comunidades del norte y podría no dejar lluvia en la Costa Central.

Las condiciones mayormente secas regresan el miércoles y se mantendrán durante el pronóstico extendido, algo muy necesario después de las cantidades significativas de lluvia en semanas recientes. Comience a planear actividades al aire libre, ya que el tiempo volverá a lucir casi perfecto hacia el final de la semana. El fin de semana pinta espectacular, con temperaturas en los 60 y 70 grados y cielos mayormente soleados.