Tormenta moderada llegará en la víspera de Año Nuevo

Los vientos de Santa Ana persistirán en Ventura hasta el martes. Hay una Advertencia de Viento vigente hasta las 3 p.m.; sin embargo, estos vientos serán considerablemente más débiles que los del día anterior. Se esperan ráfagas cercanas a 50 mph y vientos sostenidos de 20 a 30 mph. La cobertura de nubes aumentará antes de la próxima tormenta. Podrían presentarse algunos chubascos dispersos y muy ligeros la mañana del martes, pero la mayor parte de la lluvia llegará en la víspera de Año Nuevo. Las temperaturas máximas subirán a los 60 y bajos 70 grados.

Los vientos cambiarán de dirección y la lluvia llegará temprano en la mañana de la víspera de Año Nuevo. Se espera un flujo del sur que favorecerá el transporte de humedad, lo que significa que las playas orientadas al sur y las zonas de mayor altitud recibirán el mayor impacto de la tormenta. Los acumulados de lluvia se estiman entre 1 y 3 pulgadas en las playas y hasta 5 pulgadas en zonas montañosas. Los vientos podrían intensificarse por momentos y, con suelos vulnerables, más árboles y ramas podrían caer o romperse. La lluvia más intensa se espera la noche de la víspera de Año Nuevo, justo cuando muchas personas podrían estar saliendo. Extreme precauciones y maneje con mayor cuidado, las vías estarán resbaladizas y podría haber acumulación ligera de agua en calles pequeñas.