El público observa los últimos toques a las carrozas del Desfile de las Rosas en Pasadena

PASADENA, Calif. - Voluntarios dieron los toques finales a las carrozas del Desfile de las Rosas en Pasadena, mientras el público pudo asistir y ver el proceso de cerca.

Los boletos tenían un precio de $21.50, pero los menores de 5 años entraron gratis.

El ciento treinta y siete Desfile de las Rosas se celebrará el 1 de enero en Pasadena, California, con la leyenda de la NBA Earvin “Magic” Johnson como Gran Mariscal.

El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que podría llover el Día de Año Nuevo, aunque según Los Angeles Times, no ha llovido durante el desfile en las últimas dos décadas.