Vientos de Santa Ana el lunes, lluvia para el Año Nuevo

Los vientos de Santa Ana se intensifican, con ráfagas máximas esperadas la mañana del lunes en el condado de Ventura. Este flujo de viento hacia el mar se debe a un sistema de alta presión que se mantiene sobre la región.

Debido a estas condiciones, se emitió una Advertencia de Vientos Fuertes y un Aviso de Viento para la zona, vigentes hasta las 3 de la tarde. En el condado de San Luis Obispo, los vientos de Santa Lucía también aumentan, lo que llevó a la emisión de un Aviso de Viento hasta las 3 p.m.

Este será un evento moderado de vientos de Santa Ana, que traerá niveles bajos de humedad, pero con riesgo mínimo de incendios. La principal preocupación es la caída de árboles, ya que los suelos se encuentran saturados y débiles tras las recientes lluvias.

Las temperaturas máximas subirán a los 70 grados, con cielos despejados, lo que hará de la tarde y noche un ambiente muy agradable, ideal incluso para salir a andar en bicicleta.

Para el martes, se esperan más vientos de Santa Ana, aunque esta será la fase final del evento, con vientos mucho más débiles que los del lunes. El aire continuará seco y ligeramente más cálido, con temperaturas nuevamente en los 70 y cielos despejados. Aun así, los árboles siguen en riesgo, por lo que se recomienda estar atento a su entorno.

Y vaya preparando los paraguas, porque otro sistema de lluvia se aproxima a la región.