Noticias de la Costa Central 12-29-26

COSTA CENTRAL, Calif. - Bomberos controlan incendio en una vivienda en Goleta

Bomberos sofocaron un incendio en un garaje el sábado en la ciudad de Goleta. Equipos de emergencia respondieron al reporte de un incendio en una vivienda ubicada en el bloque cuatro mil seiscientos de Puente Place.

El fuego comenzó alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando una persona que se encontraba en la vivienda notó las llamas dentro del garaje y alertó a las autoridades.

El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara logró controlar el incendio en aproximadamente 30 minutos, evitando que las llamas se propagaran a otras viviendas cercanas. No se reportaron personas heridas.

Las autoridades informaron que la causa del incendio continúa bajo investigación.

Escorrentía de la tormenta afecta condiciones del océano

La escorrentía provocada por la reciente tormenta ha teñido el océano de color marrón a lo largo de la costa.

A pesar de las condiciones, algunas personas ingresaron al agua. Sin embargo, surfistas y bañistas podrían encontrar una gran cantidad de escombros en las playas.

Las autoridades de salud recomiendan esperar varios días antes de ingresar al océano, hasta que el agua esté más limpia y sea más segura.