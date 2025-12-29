Las personalidades que marcaron el 2025

El presidente Donald Trump volvió a dominar la conversación pública este año. Su regreso al poder marcó el ritmo de 2025, con decisiones que impactaron la economía, la migración y la geopolítica. Un año que, para muchos, no puede entenderse sin la figura del presidente de Estados Unidos.

En América Latina, la líder opositora venezolana María Corina Machado se consolidó como un símbolo de resistencia democrática. Su peso moral y político la colocó en el centro del debate regional, destacando como una de las voces más influyentes del año.

La música y la cultura también tuvieron protagonistas. En 2025, Bad Bunny no solo lanzó música, sino que marcó la conversación global al resaltar su identidad y sus raíces. Su histórica residencia de conciertos en Puerto Rico, el reconocimiento como el artista más escuchado del mundo en Spotify y el anuncio de que encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2026 lo convirtieron en una de las figuras más influyentes del año.

Taylor Swift volvió a romper récords una vez más. Con el lanzamiento de su álbum The Life of a Showgirl, se posicionó entre los más vendidos según Billboard. A esto se sumó el anuncio de su compromiso, manteniéndola constantemente en el centro de la atención pública.

En el ámbito religioso, el papa León XIV destacó desde su elección en mayo de este año. Sus mensajes de esperanza y su postura a favor de la comunidad migrante resonaron a nivel mundial, consolidándolo como una de las voces morales más influyentes del 2025.

El deporte también dejó huella. El beisbolista Shohei Ohtani llevó a los Dodgers a ganar su segunda Serie Mundial y protagonizó uno de los partidos más memorables en la historia del béisbol. A él se suman otras figuras que acapararon titulares, como Lionel Messi, Neymar, y líderes políticos como Nayib Bukele y Javier Milei.

En el mundo de la tecnología, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, fue clave para convertir la inteligencia artificial generativa en una herramienta cotidiana. Su liderazgo impulsó modelos que hoy forman parte de la vida diaria de millones de personas.