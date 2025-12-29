Skip to Content
Crispin

Castillos de hielo: una tradición navideña en Minnesota

By
Published 11:20 am

Los castillos de hielo se han convertido en una tradición navideña que atrae a miles de visitantes cada año. Estas impresionantes estructuras pueden visitarse en el recinto de la Feria Estatal de Minnesota.

Gracias a las favorables condiciones del clima, los castillos de hielo abrieron al público antes de lo previsto esta temporada. Los visitantes pueden recorrer túneles de hielo y disfrutar de resbaladillas, convirtiendo la experiencia en una actividad ideal para toda la familia.

Los organizadores informaron que el hielo se mantiene en buenas condiciones y que los equipos trabajan diariamente para crear alrededor de diez mil carámbanos únicos, lo que permite que las estructuras sigan creciendo y manteniendo su espectacular apariencia.

Article Topic Follows: Crispin
#kicker
Telemundo

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Ivania Montes

Ivania is a Morning News Reporter for News Channel 3-12. For more about Ivania, click here.

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.