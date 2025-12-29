Castillos de hielo: una tradición navideña en Minnesota

Los castillos de hielo se han convertido en una tradición navideña que atrae a miles de visitantes cada año. Estas impresionantes estructuras pueden visitarse en el recinto de la Feria Estatal de Minnesota.

Gracias a las favorables condiciones del clima, los castillos de hielo abrieron al público antes de lo previsto esta temporada. Los visitantes pueden recorrer túneles de hielo y disfrutar de resbaladillas, convirtiendo la experiencia en una actividad ideal para toda la familia.

Los organizadores informaron que el hielo se mantiene en buenas condiciones y que los equipos trabajan diariamente para crear alrededor de diez mil carámbanos únicos, lo que permite que las estructuras sigan creciendo y manteniendo su espectacular apariencia.