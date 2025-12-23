Skip to Content
Crispin

Barnes & Noble hace un gran regreso!

By
Published 12:28 pm

Después de casi dos décadas de cierres de tiendas, la famosa cadena de librerías anuncia un ambicioso plan de expansión.

Barnes & Noble planea abrir 60 nuevas tiendas en Estados Unidos entre 2020 y 2026. La compañía informó a USA Today que la expansión sigue a un período de fuertes ventas en sus tiendas existentes.

Se espera que las nuevas sucursales se abran en Washington D.C., California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Ohio, Texas, Virginia y Washington State.

Este regreso marca un esfuerzo por reforzar la presencia nacional y ofrecer nuevamente acceso a los amantes de los libros en múltiples estados.

Article Topic Follows: Crispin
#kicker

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Ivania Montes

Ivania is a Morning News Reporter for News Channel 3-12. For more about Ivania, click here.

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.