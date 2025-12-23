Barnes & Noble hace un gran regreso!

Después de casi dos décadas de cierres de tiendas, la famosa cadena de librerías anuncia un ambicioso plan de expansión.

Barnes & Noble planea abrir 60 nuevas tiendas en Estados Unidos entre 2020 y 2026. La compañía informó a USA Today que la expansión sigue a un período de fuertes ventas en sus tiendas existentes.

Se espera que las nuevas sucursales se abran en Washington D.C., California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Ohio, Texas, Virginia y Washington State.

Este regreso marca un esfuerzo por reforzar la presencia nacional y ofrecer nuevamente acceso a los amantes de los libros en múltiples estados.