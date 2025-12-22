Santa se sube a la tabla durante el Ventura Harbor Santa Paddle

El espíritu navideño llegó al agua este fin de semana durante el Ventura Harbor Santa Paddle, donde Santa Claus cambió su trineo por una tabla de paddle.

Acompañado por decenas de participantes disfrazados, Santa recorrió el puerto en un ambiente festivo y lleno de diversión. Quienes no contaban con su propia tabla pudieron rentar paddle boards a través de Ventura Boat Rentals.

Para garantizar la seguridad de todos los asistentes, la Patrulla del Puerto acompañó el recorrido durante todo el evento.

La actividad atrajo a familias y visitantes que disfrutaron de una manera única y activa de celebrar la temporada navideña en Ventura Harbor.