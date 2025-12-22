Noticias de la Costa Central 12-22-25

COSTA CENTRAL, Calif. - Repartos de juguetes llenan de alegría a familias en la costa

Durante la temporada navideña, los repartos de juguetes se están llevando a cabo a lo largo de toda la costa, brindando sonrisas y momentos especiales a cientos de familias.

Uno de esos eventos fue el Kidz Matter Toy Giveaway, que se realizó durante el fin de semana en Legacy Martial Arts, en la ciudad de Oxnard.

Los cofundadores de la organización aseguran que su misión es clara: cada niño merece vivir la magia de la Navidad, sin importar las circunstancias.

El evento se transformó en una jornada emotiva y festiva, con la presencia de Mamá Claus, Santa Claus y hasta el Grinch, quienes convivieron con los niños y sus familias, creando recuerdos inolvidables.

La entrega de juguetes estuvo abierta para niños de todas las edades, reforzando el espíritu de comunidad y solidaridad que define esta época del año.

Ghirardelli abre nueva chocolatería en Santa Bárbara

Los amantes del chocolate ya tienen un nuevo lugar para visitar en el centro de Santa Bárbara. Ghirardelli Chocolate and Ice Cream Shop ya abrió sus puertas en la ciudad.

La tienda realizó una apertura suave durante el fin de semana, permitiendo a los clientes disfrutar de sus famosos chocolates y helados justo a tiempo para la temporada de compras.

Aunque la gran inauguración oficial se llevará a cabo en el Año Nuevo, el momento no podría ser mejor para quienes recorren el centro en busca de regalos o un antojo dulce.

La nueva tienda de Ghirardelli está ubicada en el bloque 500 de State Street y abre todos los días de 10 de la mañana a 10 de la noche.

La inauguración oficial está programada para el 22 de enero, cuando se espera una celebración más grande para marcar la llegada de la icónica marca a Santa Bárbara.

