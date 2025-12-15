Noticias de la Costa Central 12-15-25

COSTA CENTRAL, Calif. - Tiroteo masivo en Australia deja 15 muertos

Un tiroteo masivo en Australia dejó al menos 15 personas muertas, provocando una ola de luto en el país. Familiares y miembros de la comunidad se han reunido para rendir homenaje a las víctimas del ataque.

Las autoridades informaron que los dos sospechosos eran un padre y su hijo. La policía abatió al padre en el lugar de los hechos, mientras que el hijo permanece en condición crítica pero estable.

Tras el tiroteo, el primer ministro de Australia anunció que impulsa controles aún más estrictos para la compra de armas, como parte de los esfuerzos para prevenir futuras tragedias.

Rob Reiner y su esposa hallados muertos en Los Ángeles

El director Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, fueron encontrados muertos el domingo en su residencia en Los Ángeles, según informó la familia.

Autoridades indicaron que ambos fueron apuñalados hasta la muerte en su hogar, ubicado en la zona de Brentwood.

Hasta el momento, no se ha identificado a ningún sospechoso y nadie está bajo custodia, según informaron las autoridades en una conferencia de prensa el domingo por la noche.

La División de Robo y Homicidios del LAPD lidera la investigación, que continúa en curso mientras se buscan más detalles sobre el trágico incidente.

