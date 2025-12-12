Fin de semana más fresco, el calor regresa la próxima semana

Comenzamos la mañana con densa neblina en los condados de Los Ángeles y Ventura. Hay un Aviso de Densa Neblina vigente para los condados de Los Ángeles, Ventura y Santa Bárbara hasta las 10 de la mañana.

Algunas nubes marinas también podrían formarse sobre las playas del norte. La visibilidad podría ser un problema durante las primeras horas de su trayecto, así que use luces bajas.

Después, los cielos se despejan y las temperaturas regresan a los 70s y 80s. Hoy es nuestro último día por encima del promedio y marca el final de nuestra ola de calor. ¡Aproveche y disfrute!

Para mañana, las nubes marinas y la neblina regresan, esta vez con una limpieza más lenta. Un impulso de nubes de nivel medio y alto llegará entre sábado y domingo. Esas nubes, junto con el flujo en tierra, harán que las temperaturas bajen; la mayoría de las áreas regresan a los 60s para el domingo. Es un pequeño adelanto del invierno antes de que el calor reaparezca.