El árbol de navidad del Capitolio de Sacramento se ilumina

Published 11:31 am

SACRAMENTO, Calif. - El árbol de navidad del capitolio de sacramento se encendió durante la noche, llenando la ciudad de espíritu festivo.

Los adornos fueron creados por californianos con discapacidades intelectuales y del desarrollo, mostrando creatividad y talento.

Bajo las brillantes luces, también se llevó a cabo una colecta de alimentos para el banco de alimentos de sacramento.

El capitolio brilló con luces, sonrisas y un mensaje de solidaridad para toda la comunidad.

Ivania Montes

