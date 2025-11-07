Nuevas pistas en la búsqueda de Melodee Buzzard. Imágenes de vigilancia muestran a Melodee y su madre, Ashlee, usando pelucas el día en que rentaron un Chevy Malibu blanco.

Abbigail Harris, residente de Junction, Utah, comentó, “Es una situación loca y horrible. Esa niña debería ser encontrada.” Los investigadores determinaron que el viaje de tres días las llevó hasta Nebraska.

Rilee Pinneo, quien vive en Green River, Utah, dijo, “¿Por qué cambias tu placa? Luego regresas y no hablas de eso ni de tu hija.”

Empleados de una gasolinera en Green River, Utah, confirmaron que investigadores del condado de Santa Bárbara solicitaron videos de vigilancia que coinciden con el recorrido del viaje.

Rilee agregó, “Somos un oasis en medio de la nada… es muy sospechoso. ¿Por qué hacerla usar pelucas? Por qué tú también las usas?”

Finalmente, Abbigail Harris señaló, “Hay mucha naturaleza y bosques por aquí. Si estuvo aquí el día antes de regresar a casa… quién sabe, podría haber pasado cualquier cosa.”