Skip to Content
Crispin

Carrera de calabazas gigantes en Bélgica

By
Published 11:19 am

En Kasterlee, Bélgica, los residentes participaron en su carrera anual subiéndose a enormes calabazas huecas este domingo.

El evento combina calabazas y deportes acuáticos, y desde 2008 un club local de kayak junto a cultivadores de calabazas se reúnen para competir en relevos.

Los organizadores utilizan herramientas eléctricas para vaciar las gigantescas calabazas, que luego se llevan al estanque para probar su flotabilidad.

El objetivo? Ganar el relevo de 100 metros y demostrar que incluso una calabaza puede convertirse en barco.

Article Topic Follows: Crispin
#kicker
Telemundo

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Ivania Montes

Ivania is a Morning News Reporter for News Channel 3-12. For more about Ivania, click here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.