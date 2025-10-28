Carrera de calabazas gigantes en Bélgica

En Kasterlee, Bélgica, los residentes participaron en su carrera anual subiéndose a enormes calabazas huecas este domingo.

El evento combina calabazas y deportes acuáticos, y desde 2008 un club local de kayak junto a cultivadores de calabazas se reúnen para competir en relevos.

Los organizadores utilizan herramientas eléctricas para vaciar las gigantescas calabazas, que luego se llevan al estanque para probar su flotabilidad.

El objetivo? Ganar el relevo de 100 metros y demostrar que incluso una calabaza puede convertirse en barco.