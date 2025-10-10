Los Monos de Calenda: Una tradición de Oaxaca que cobra vida en Santa Bárbara

SANTA BARBARA, Calif. - Carlos Jarquín gira en el patio de su casa en Santa Bárbara, cantando suavemente mientras equilibra un imponente mono de calenda.



La gigante figura de papel maché se mueve con él, sus pantalones blancos y su rostro pintado brillando bajo la luz del sol.

Cada paso cuenta una historia de tradición y del sentimiento de hogar.

“La verdad, muy, muy feliz. Me siento como niño que está jugando con sus juguetes, valga la redundancia, porque es lo que nos gusta," nos dice Carlos.

Carlos ha vivido aquí por aproximadamente 18 años, pero Oaxaca nunca está lejos de su corazón.

“Este proyecto llamado Oaxaca Creations Manos de Calenda lo empezó mi esposa… haciendo dos monos de calenda a petición de una señorita que iba a cumplir 15 años. Todo viene a cuestión cultural… y con el sentido de que se extraña la tierra en donde nació uno.”

Los monos de calenda son elementos centrales en los desfiles de calenda de Oaxaca: vibrantes, coloridos y profundamente arraigados en la historia.

“Básicamente, las calendas son un desfile religioso… cada pueblo tiene por lo menos una capilla dedicada al Santo Patrón o a la Virgen de Guadalupe.”

Los desfiles comienzan con un convite, nueve días antes del día de la fiesta. En el día de la calenda, bailarines, músicos y monos desfilan por el pueblo.

“Cuando mi esposa empezó a hacer estos famosos monos de calenda… empezó exactamente dos semanas antes de la fiesta. Las vejigas, los globos forrando con papel periódico. Yo ayudé con la pintada de las cabezas, la hechura de los cuerpos… fue un trabajo en equipo.”

Para los Jarquín, es más que arte… es memoria.

“Vimos la alegría en las caras de los niños y adultos… se acuerdan de aquellos días cuando eran niños y estaban en el pueblo… alistándose para ir a la tradicional calenda. Y sé cómo se siente en esos momentos… es una tradición de Oaxaca que ahora está aquí en Santa Bárbara.”

El negocio familiar sigue creciendo, con eventos en la comunidad oaxaqueña de Santa María.

“Hay que a veces tomar retos o simplemente atreverse a hacer algo… Mi esposa fue la que hizo esto, y trabajamos un equipo bonito entre ella, yo, la familia, hermanos y amigos.”

A través de cada figura colorida, cada baile, cada sonrisa, los Jarquín mantienen viva una parte de Oaxaca, compartiendo sus raíces y tradiciones con su nuevo hogar en la Costa Central.