Necesidades del Departamento de Bomberos de Santa Bárbara crecen ante desarrollo urbano

SANTA BARBARA, Calif. - Las necesidades de protección contra incendios en Santa Bárbara están aumentando rápidamente a medida que la ciudad continúa creciendo.

Nuevos proyectos de vivienda siguen avanzando, algunos casi terminados y otros ya ocupados, lo que incrementa la demanda de servicios de emergencia, especialmente en zonas con edificios de mediana y gran altura.

El jefe del Departamento de Bomberos de Santa Bárbara, Chris Mailes, explicó que este tipo de construcciones elevan los riesgos para la seguridad de las personas.

“Cuando se trata de edificios de mediana y gran altura, se está poniendo a personas dentro de esos edificios y se complica lo que llamamos el riesgo para la seguridad de la vida”, señaló Mailes.

En un informe presentado recientemente al Concejo Municipal, el departamento detalló varios de los desafíos que enfrentan sus estaciones de bomberos. Actualmente, la ciudad cuenta con ocho estaciones, incluida una ubicada en el aeropuerto, pero dos de ellas presentan serios problemas debido a su antigüedad.

Una de las más preocupantes es la Estación de Bomberos Número 7, ubicada en las colinas y junto a unidades del Servicio Forestal. Aunque necesita ser reemplazada, no puede reconstruirse en el mismo sitio.

Mailes explicó que la estación está situada sobre dos fallas sísmicas, lo que representa un problema importante.

“Las estaciones de bomberos son consideradas edificios esenciales, por lo que deben mantenerse a cierta distancia de cualquier falla símica conocida. Eso hace muy difícil reconstruir en ese lugar”, dijo.

Además, el crecimiento y la densidad del centro de Santa Bárbara complican aún más la protección contra incendios, debido a edificios comerciales, complejos multifamiliares y estructuras de gran tamaño que requieren altos flujos de agua para emergencias.

Ante este panorama, la ciudad está destinando 100 mil dólares para un estudio de evaluación que analizará las necesidades futuras de infraestructura y el posible aumento de personal que responde a llamadas de emergencia al 9-1-1.