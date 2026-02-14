CIF-SS Boys Soccer second round playoff results
Division 3: Channel Islands 4, Murrieta Valley 1
Littlerock 1, Oxnard 1 (2OT) (Littlerock advances on PK's 4-3)
Claremont 1, Calabasas 0
Division 4: Santa Paula 1, Montebello 0
Pacifica 3, Baldwin Park 1
Division 5: San Marcos 4, Golden Valley 0
Westlake 3, Bellflower 0
Camarillo 3, Ventura 0
Division 6: Viewpoint 3, Cate 1
Division 7: Poly/Pasadena 2, Laguna Blanca 1
Division 8: Bishop Diego 2, Le Lycee 1
Fairmont Prep 2, Foothill Tech 0