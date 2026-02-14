Skip to Content
High School Sports

CIF-SS Boys Soccer second round playoff results

cif
Several local soccer teams advance to quarterfinals
By
Published 1:13 am

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -

Division 3: Channel Islands 4, Murrieta Valley 1

Littlerock 1, Oxnard 1 (2OT) (Littlerock advances on PK's 4-3)

Claremont 1, Calabasas 0

Division 4: Santa Paula 1, Montebello 0

Pacifica 3, Baldwin Park 1

Division 5: San Marcos 4, Golden Valley 0

Westlake 3, Bellflower 0

Camarillo 3, Ventura 0

Division 6: Viewpoint 3, Cate 1

Division 7: Poly/Pasadena 2, Laguna Blanca 1

Division 8: Bishop Diego 2, Le Lycee 1

Fairmont Prep 2, Foothill Tech 0

Article Topic Follows: High School Sports

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Mike Klan

Mike Klan is the sports director for News Channel 3-12. To learn more about Mike, click here.

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.