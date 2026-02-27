Se presentó en corte el sujeto de Salton City sospechoso de matar a joven de 17 años

Lina Robles

Ya se presentó nuevamente en la corte de Imperial Abraham Feinbloom residente de Salton City quien es acusado de matar a Ti-nia Tovar de 17 años de quien solo encontraron una pierna desmembrada.

El juez confirmó que este caso es investigado por múltiples agencias, incluyendo el FBI que se cree ha descubierto información nueva.

Las autoridades no permitieron que los medios de comunicación usaran su cámara, ya que temen que podría no ser un juicio justo.

El individuo regresará a corte el 13 de abril.