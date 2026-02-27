Rescatan a cuatro excursionistas deshidratados en las montañas de Mecca
Lina Robles
Un escuadrón de rescatistas se movilizó ayer a las 3:30 de la tarde en las montañas de Mecca donde se deshidrataron cuatro personas que aventuraban junto a otros cuatro.
Fue necesaria la ayuda de un helicóptero para trasladar a los excursionistas a donde los esperaba una ambulancia en la que los paramédicos los atendieron.
Los hechos ocurrieron en la misma área donde la semana pasada otro que excursionaba se sintió mal y también tuvieron que rescatarlo.