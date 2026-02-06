Mañana se realizará el “Tour de Palm Springs”; se espera la participación de 8 mil ciclistas

Lina Robles

Mañana se realizará el “Tour de Palm Springs” con la participación de 8 mil ciclistas de todo el país y otras partes del mundo que competirán en diferentes categorías entre siete y 100 millas.

Según los organizadores en el evento se recaudan miles de dólares que son destinados a las organizaciones no lucrativas del Valle de Coachella que ayudan a la comunidad.

El evento inicia en el área de las calles Tahquitz y Palm Canyon la cual cerrarán desde Baristo Road y Tahquitz Canyon hoy de 6 de la mañana a 7 de la tarde del sábado, mientras que estará cerrada la Tahquitz Canyon entre la Palm Canyon y en la Indian Canyon a partir de las 5 de la mañana, y en la Indian Canyon cerraran un carril hasta las 5 de la tarde.