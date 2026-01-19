En Coachella realizaron una misa en honor de inmigrane hondureño que murió en el hospital de Indio bajo custodia de ICE

Lina Robles

El viernes pasado fue la misa en la Iglesia católica de Coachella una reunión en Coachella en honor al inmigrante hondureño que murió en el hospital de Indio mientras estaba en custodia de la migra.

Se trata de Luis Beltran Yanez-Cruz quien fue quien fue arrestado en noviembre pasado y luego fue trasladado a un centro de detención del Valle Imperial donde el hombre de 68 años se sintió mal y en helicóptero los trasladaron al hospital de Indio donde murió ya que tenía problemas cardiacos y lamentablemente los doctores no pudieron impedir su muerte.