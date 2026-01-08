Presentan películas latinas en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs

Juan Montesló

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) -Este año el Festival Internacional de Cine de Palm Springs esta presentando aproximadamente 15 películas de origen latino e iberoamericano.

Hoy fue presentada una de las películas que más relevancia podría tomar debido a su contexto actual, “Aun es de noche en Caracas”, una historia basada en el periodo de las manifestaciones gigantescas que hubo no solo en Caracas, sino en todo Venezuela en el año 2017,

“Fueron emblemáticas por muchas cosas, pero sobre todo porque fueron las últimas y no hubo más porque la represión de aquella fue brutal”, expreso Marité Ugás, directora de la película.

Así mismo, pudimos conversar con algunas personas que asistieron a la función, quienes nos externaron la razón de su interés por verla,

“Trabajo con un teatro que se llama Art Theater de Long Beach, y quise venir a ver qué películas podemos llevar a nuestro cine”, comentó Silvia Salcedo, empresaria y asistente del festival.

La comunidad latina ha externado sentir la necesidad de tener mayor representación en el séptimo arte, puesto que año con año la cantidad de películas de habla hispana presentadas es la misma.

En esta ocasión el festival cuenta con una película de Perú y una película de Paraguay, algo no muy común.

