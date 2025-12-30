Preocupa a las fuerzas del orden del Valle de Coachella la prohibición federal de drones

Lina Robles

Las fuerzas del orden del Valle de Coachella expresaron cierta preocupación por la prohibición federal de drones de fabricación china y que entró en vigor el martes de la semana pasada y aunque los modelos antiguos ya aprobados para la venta y los que ya están en uso están excluidos de la prohibición, todos los modelos nuevos de drones están ahora en la lista negra.

La prohibición se produce tras años de escrutinio gubernamental por motivos de seguridad.

Dichos drones se utilizan ampliamente en los programas de la policía local, incluidos los Departamentos de Policía de Palm Springs e Indio.