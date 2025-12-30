Skip to Content
Muere un reo en su celda de la cárcel de Banning

Published 11:14 am

Lina Robles

Ayer a la 1 de la madrugada personal de la cárcel de Banning realizaban su monitoreo de rutina cuando se percataron que uno de los reos estaba inconsciente en su celda, de inmediato el personal médico acudió a darle los primeros auxilios, pero al llegar los paramédicos lo declararon muerto.

Se trata de Quadir Boykin de 46 años quien aguardaba un juicio por provocar intencionalmente un incendio.

Personal de la Oficina Central de Investigaciones Correccionales y de la Oficina del Forense fueron asignados para realizar una investigación sobre el fallecimiento e informaron que no se encontraron indicios de violencia, aunque no se proporcionaron más detalles sobre las posibles circunstancias asociadas con el fallecimiento.

