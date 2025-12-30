Indio será vigilada con drones durante nochevieja: Buscan evitar uso de fuegos artificiales y armas de fuego

Juan Montesló

INDIO, Calif. (KUNA) – Para celebrar la llegada del Año Nuevo, el Departamento de Policía de Indio vigilará el cielo y los vecindarios utilizando tecnología de drones para identificar y sancionar el uso de fuegos artificiales ilegales.

Como una mala costumbre, muchas personas optan por celebrar el año nuevo con fuegos artificiales y disparos de armas de fuego, situación que puede poner en riesgo la vida de quien se encuentre cerca.

Según nos comentó Abraham Plata, sargento de la policía de Indio, la ciudad cuenta con los suficientes drones para cubrir toda área de interés.

“El año pasado usamos los drones en esos momentos que nos ayudó a encontrar a esos tipos que andaban disparando armas”, expuso Plata, con respecto a incidentes ocurridos el año nuevo de 2024.

Utilizar fuegos artificiales ilegales está prohibido según los artículos 12702 y 12703 del Código de Salud y Seguridad de California, así como el artículo 101.06 del Código Municipal de Indio.

Las infracciones pueden conllevar multas de hasta $5,000 dólares, autoridades advierten que emitirán multas y le solicitan a la comunidad que reporten esos incidentes al teléfono 442-331-04.

