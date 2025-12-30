Skip to Content
El CHP incrementará su patrullaje en calles y caminos del Valle de Coachella a partir de mañala miércoles

Published 11:14 am

Lina Robles

La Patrulla de Carreteras de California anunció que intensificarán sus operaciones a partir del miércoles por la noche para combatir a los conductores ebrios, drogados o bajo los efectos de medicamento controlado en todo el estado incluyendo al Valle de Coachella.

La CHP iniciará su “Periodo de Control de Drogas” de Año Nuevo a las 6 p. m. del miércoles, cuando todos los agentes disponibles se desplegarán en calles y caminos de su jurisdicción, también se enfocarán en quienes no respeten el reglamento de tránsito y a quienes conduzcan utilizando su teléfono.

