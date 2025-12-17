Varias personas fueron arrestadas tras órdenes de registro relacionadas con un tiroteo y robo ocurridos el mes pasado en Indio

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Varias personas, incluido un joven de 15 años, fueron arrestadas tras órdenes de registro relacionadas con un tiroteo y robo ocurridos el mes pasado en Indio.

Las órdenes de registro estaban relacionadas con un tiroteo y robo ocurridos el 24 de noviembre cerca de la zona de la Avenida 44 y la calle King. El tiroteo dejó a un joven de 18 años hospitalizado con lesiones que no ponen en peligro su vida.

Las órdenes de allanamiento se cumplieron el martes a las 7:00 a. m. en la cuadra 47000 de la calle Jefferson y en la cuadra 82000 de la avenida El Paseo, en Indio.

La policía informó que durante la diligencia de la orden de allanamiento en la cuadra 47000 de la calle Jefferson, uno de los sospechosos, un hombre de 23 años, intentó arrojar un arma de fuego desde una ventana del segundo piso antes de ser detenido. El arma fue recuperada. El hombre enfrenta cargos de posesión ilegal de arma de fuego y complicidad en robo y agresión con arma mortal.

Los agentes también localizaron a un joven de 15 años buscado en relación con otro robo a mano armada ocurrido el 28 de octubre. El joven fue encontrado tendido sobre un arma de fuego cargada.

Durante la ejecución de la segunda orden de allanamiento en la cuadra 82000 de la Avenida El Paseo, un hombre de 24 años fue visto intentando ocultar un arma de fuego dentro de un vehículo abandonado, según informó la policía. Fue arrestado por violación de armas. Se recuperaron municiones adicionales y dos interruptores de conversión automática para una Glock.

Un hombre de 21 años también fue arrestado por una violación de la Supervisión Comunitaria Posterior a la Liberación (PRCS).

La policía informó que dos sospechosos masculinos siguen sin ser hallados. La investigación continúa. Se recomienda a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que se comunique con el Departamento de Policía de Indio al (760) 391-4057 o llame anónimamente a Crime Stoppers al (760) 341-STOP.