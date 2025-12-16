Skip to Content
Noticias Regionales

Un hombre de 69 años fue encontrado sin vida en Thousand Palms; sufrió un ataque el corazón

Published 11:14 am

Lina Robles

La policía reportó que un hombre fue encontrado inconsciente en el área de la Dillon Road y Thousand Palms Canyon Road cerca de Sky Valley.

Lamentablemente cuando llegaron los paramédicos Crescencio Hermosillo de 69 años ya había muerto ya que sufrió un ataque al corazón mientras buscaba piedras para utilizarlas como adorno.

El señor era gerente de la compañía Complete Home Renovations de Cathedral City propiedad de su yerno Daniel Enríquez quien lo describió como una persona trabajadora que le gustaba coleccionar piedras para adornar las fuentes y Jardines.

Telemundo 15 Palm Springs

