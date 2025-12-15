Hombre de Yucca Valley sospechoso de agresión sexual; detectives creen que podría haber más víctimas

Luis Medina

YUCCA VALLEY, Calif. (KUNA) – Un hombre de 65 años de Yucca Valley fue arrestado tras presuntamente agredir sexualmente a un hombre y a un adolescente.

Mark L. Wilkes fue arrestado el miércoles en su domicilio. El lunes fue acusado de agresión sexual y de concertar una cita con una menor con el fin de exponer sus genitales, según los registros judiciales. Su comparecencia ante el juez está programada para el martes.

El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino registró dos incidentes presuntamente relacionados con Wilkes.

El 25 de noviembre, los agentes respondieron a un reporte de agresión sexual en la cuadra 56000 de Twentynine Palms Highway en Yucca Valley. Un hombre de 18 años declaró a los agentes que caminaba detrás de un negocio local cuando se le acercó el sospechoso, que conducía una camioneta negra. Tras un breve intercambio verbal, la víctima fue agredida sexualmente.

Camioneta negra de Wilkes (Cortesía de SBCSD)

Los agentes fueron llamados a atender otro incidente el 10 de diciembre en la cuadra 7500 de Kickapoo Trail. La víctima de 16 años informó que se encontraba dentro de un negocio cercano cuando un hombre se le acercó. El sospechoso inició una conversación sexualmente explícita e inapropiada con la víctima de 16 años.

Los detectives de la Estación de Morongo Basin investigaron ambos incidentes. Gracias a su rápida investigación sobre la identidad del sospechoso, pudieron identificar y vincular a Wilkes como el mismo sospechoso en ambos incidentes.

Fue arrestado y permanece bajo custodia bajo fianza de $250,000.

Los investigadores afirmaron creer que Wilkes podría haber agredido a otras víctimas en la Cuenca de Morongo y el Valle de Coachella.

Según el Departamento del Sheriff, los detectives pudieron identificar los vehículos de Wilkes utilizando la tecnología FLOCK. Descubrieron que los vehículos circulaban por la Cuenca de Morongo y el desierto bajo del Condado de Riverside.

Camioneta blanca de Wilkes (Cortesía de SBCSD)

Se insta a cualquier otra víctima a que se comunique con la Estación del Sheriff de la Cuenca de Morongo para denunciar el delito.

Se solicita a las personas que tengan información relacionada con esta investigación que se comuniquen con el Detective Ables de la Estación de la Cuenca de Morongo del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino al (760) 366-4175. Si desea permanecer en el anonimato, puede comunicarse con We-Tip al 1-888-78-CRIME.

