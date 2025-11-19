Lucha binacional contra contaminación por quema de cohetes

Carolina Garcia

EL CENTRO, Calif. (KYMA) – De forma binacional se realizan esfuerzos tanto de autoridades del condado Imperial como de Mexicali para ser un llamado de consciencia y evitar la quema de pirotecnia y leña, que durante los meses de noviembre, diciembre y enero incrementan históricamente generando un impacto ambiental entre ambas fronteras.

Belén León López, Dir del departamento de medio ambiente del Condado, por 11 años ha sido parte del proyecto, cada año busca generar un nuevo centro de atención o mensaje a la comunidad:

“Es una tradición desde hace mucho tiempo, cuando llegamos a cierta edad, ya nos afecta la salud a los niños y a las personas mayores, y eso es lo que queremos dar esa educación, para que cuando los niños crezcan con ese tipo de mentalidad y que no quemen”.

La campaña se enfoca en enviar un mensaje a través de videos donde se muestra el daño de estas costumbres decembrinas.

A pesar de que en Mexicali existen normas donde se prohiben acciones que afecten la calidad del aire, hay cambios significativos en la aplicación de las mismas:

“Ahorita ya están aplicando multas en Mexicali, y eso creo que tuvo un impacto grande, también eso es muy importante mencionar que el Ayuntamiento trabajó mucho con el estadio de los Águilas de béisbol, ya no están quemando cohetes y están usando los drones”.

