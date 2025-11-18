La tribu Agua Caliente donó 2 mil pavos a oprganizaciones no lucrativas del Valle de Coachella

Lina Robles

Ayer la tribu propietaria de los casinos Agua Caliente de Palm Springs, Catehdral City y Rancho Mirage distribuyó 2,000 pavos a diez organizaciones no lucrativas del Valle de Coachella; esta iniciativa ayuda a cientos de familias locales a disfrutar de una comida tradicional el próximo Dia de Acción de Gracias.

Entre las organizaciones que recibieron pavos se encuentran Boys & Girls Club, Food Now, Father’s Heart Ranch, Martha’s Kitchen, Well in the Desert y la Coachella Valley Rescue Mission.