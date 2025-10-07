Vetan a Víctor Mendívil por disturbios en FDS

Carolina Garcia

MEXICALI, B.C. (KYMA) – La alcaldesa, Norma Bustamante, afirmó que el artista no podrá presentarse más en Mexicali, luego de que tuviera parte de la “responsabilidad compartida” por los disturbios que culminó en cerca de 20 detenciones a jóvenes.

“En estas cosas, todos tenemos parte de la responsabilidad, no se trata de echar culpas, pero sí decir ey me quieren parar fue el artista fue el artista al tratar con jóvenes, entonces se trata de calmarlos, si estás viendo miles de chacos ahí ayúdalos no?” preciso la alcadesa.

Este próximo fin de semana se presentará Santa Fé Klan, un artista que había generado diversas declaraciones emitidas por la misma alcaldesa en contra de esta música, al ser cuestionada sobre la seguridad del próximo fin de semana, bromeó que serán más de mil los agentes en la seguridad del lugar.

Sin embargo, el mismo Luis Felipe Chan, jefe de la policía aseguró que serán cerca de 400 municipales los que se encargarán de la seguridad, reiterando que no se permitirá más de 10 mil personas en la Isla de las Estrellas:

“Considerando que el día domingo es el último día, y estará Santa Fe Klan en la isla de las estrellas, pues tendremos una mayor presencia para evitar eventos similares como los del sábado, independientemente que ya se terminó de qué ya no se va a permitir la entrada más allá de 10,000 personas al interior de las estrellas”.

El sábado pasado se alcanzó una cifra record de asistencia de más de 60 mil personas, motivo por el que los organizadores fueron sancionados.