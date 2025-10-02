Skip to Content
Noticias Regionales

Historias que inspiran: Voluntaria de TODEC marca la diferencia en su comunidad

Published 11:14 pm

Hernán Quintas

Durante el Mes de La Herencia Hispana, Telemundo, La Poderosa y en colaboración de la Ciudad de Coachella, comunidad que apoya y reconoce a quienes marcan la diferencia, presentamos: Historias que Inspiran.

Conozca la historia de una joven mexicana quien llego al Valle de Coachella por circunstancias de la vida. Y mientras estaba en busca de recursos, sería ella quien terminaría siendo parte fundamental de TODEC, organización que vela por los derechos de la comunidad migrante en el Condado de Riverside, conozca su inspiradora historia.

Telemundo 15 Palm Springs

