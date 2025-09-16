Una escuela en el Condado de Monterey es elegida para hacer los honores a la bandera de México durante las fiestas patrias

Sandra Iveth Santos

CONDADO DE MONTEREY, Calif., (KMUV-TV)— Una escuela en el Condado de Monterey hace historia al ser convocada para ser la escolta escolar que llevo a cabo los honores a la bandera durante las fiestas patrias, acompañados del Consulado de México.

La Escuela de Adultos de Salinas se convirtió en la primera escuela convocada para representar a México en los festivales patrios durante el fin de semana.

Organización Valles Centrales, convoco entre escuelas locales en el Condado de Monterey a seis miembros interesados en formar parte de este mérito importante para los Mexicanos. Fue la Escuela de Adultos de Salinas, la primera en responder y confirmo la integración de seis mujeres.

Los honores a la bandera se llevaron a cabo en los festivales de El Grito, en la calle Alisal de Salinas, y la Independencia de México en Greenfield, ambos el domingo 14 de septiembre. Durante la ceremonia, la escolta escolar hizo la entrega de la bandera de México al Cónsul General, Neftalí Pérez, y a la Cónsul Honoraria, Blanca Zarazua.

Esta es una historia en desarrollo, tendremos más detalles, y entrevistas con las integrantes de la escolta escolar.