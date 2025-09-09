Carolina Garcia

SAN LUIS RIO COLOADO, Sonora (T3) – Un abogado que desapareció el 25 de julio del 2025, al ser privado de su libertad al exterior de su vivienda, se trata de Raúl Adrián, localizado por colectivos de búsqueda de SLRC y Mexicali, en un operativo emprendido el pasado fin de semana.

La célula de búsqueda en BC, confirmó que fue a través de un tatuaje, como la esposa del abogado logró identificarlo, por lo que en las próximas horas se espera sus restos sean entregados a sus familiares.

Soraya Ana, presidenta de la agrupación, mencionó que en este 2025, suman 5 búsquedas emprendidas junto con colectivos en la ciudad vecina de Sonora, todas han dado resultados positivos.

Sin embargo, colectivos señalan que fue rápida su identificación ya que existen procesos diferentes que se aplican por parte de la fiscalía de Sonora.

“lamentablemente en Baja California, pues es un proceso diferente, es un proceso a lo mejor un poquito más hermético, en cuanto a la información que se logra circular, y eso pudiera ser un obstáculo más que una aliciente para que una persona se localice” dijo Gonzalo Moreno, integrante de la célula y padre del joven desaparecido Kevin Moreno.

Es importante mencionar que existe una gran cantidad de restos humanos que no han sido identificados, por lo que colectivos señalan esta lentitud por parte de autoridades, como una “doble desaparición”.

Identifican a abogado buscado en SLRC en osamenta