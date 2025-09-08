Skip to Content
Noticias Regionales

Central Coast Goodwill llama al escuadrón anti bombas trans encontrar una posible granada

By
Published 12:27 pm

Sandra Iveth Santos

SALINAS, Calif., (KMUV-TV)— La policía de Salinas fue llamada al Central Coast Goodwill el lunes por la mañana por una supuesta granada que podría haber sido donada al centro.

Dijeron que se llamó al escuadrón anti bombas para investigar la situación. La granada potencial se encuentra en un contenedor azul en el estacionamiento de empleados.

Esta es una historia en desarrollo, tendremos más detalles esta noche a las 6:00 pm y las 11:00 pm.

Telemundo 23 Monterey-Salinas

