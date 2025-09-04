Skip to Content
Noticias Regionales

Amenaza telefónica genera presencia policial en la Preparatoria Palm Springs; no se ha identificado ninguna amenaza

Published 5:14 pm

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Una amenaza telefónica anónima generó una fuerte presencia policial en la Preparatoria Palm Springs el jueves por la mañana. No se ha identificado ninguna amenaza, informaron las autoridades escolares.

El Distrito Escolar Unificado de Palm Springs envió un mensaje a los padres informando que la escuela está en estado de cierre tras una amenaza telefónica anónima dirigida a la oficina principal. La policía y el personal de seguridad están investigando y realizando un operativo de vigilancia en el campus como medida de precaución.

Mensaje del PSUSD a los padres:

“Hola familias. Queremos informarles que la escuela se encuentra actualmente en estado de cierre tras recibir una amenaza telefónica anónima dirigida a nuestra oficina principal. La Policía de Palm Springs y nuestro equipo de seguridad están investigando y realizando un operativo de vigilancia en el campus como medida de precaución. Les informaremos en cuanto el campus esté despejado. Gracias por su cooperación y comprensión”.

Telemundo 15 Palm Springs

